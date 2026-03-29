私はナギサ。現在は育休中です。産後は慣れない育児と生活の変化についていけず、毎日がてんやわんや。夫のマコトと初めての育児に戸惑いつつ、近所に住む実家の母のサポートもあって日々をなんとか乗り切ってきました。最近は娘が生後3ヶ月になり、首もすわってようやく生活リズムに余裕ができてきました。今日は会社で仲のいい同期、アヤカが子どもと一緒にうちに遊びに来てくれました。アヤカは2歳の息子を育てる先輩ママです。