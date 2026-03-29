27日に、フロリダ州ジュピターアイランドで無理な追い越しから横転事故を起こしたタイガー・ウッズ（米国）。その後は「薬物使用下での運転」などの疑いで同州マーティン群の拘置所に勾留されていたが、午後11時15分に釈放された。拘置所横の出入り口から黒い車の助手席に乗り込む姿が確認された。【写真】今回の拘留時に撮影されたタイガー・ウッズの顔写真ウッズは事故現場で「呼吸検査」も実施。体内からアルコールは検出されな