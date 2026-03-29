＜アクサレディス宮崎2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞申ジエ（韓国）がトータル8アンダー・3位タイで最終日に臨む。首位とは1打差。逆転優勝となればツアー通算30勝に到達し、永久シード獲得となる。【写真】大山志保の“あのガッツポーズ”、今も健在初日「67」、2日目「69」とともにボギーフリー。もっとスコアを伸ばしたかった欲はあるが、「全体のショットは悪くない。それくらいプレーに