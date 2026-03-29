俳優高知東生（61）が28日夜、Xを更新。東京・豊島区のサンシャインシティ内にあるポケットモンスターのグッズなどを販売する店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で26日に発生した女性刺殺事件をめぐり、私見をつづった。事件は26日午後7時15分ごろ発生。アルバイト春川萌衣さん（21）が刃物で男に刺され死亡した。男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）。防犯カメラの映像などによると、広川容疑者はカウンターの中に入っ