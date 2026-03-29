カルシウムとビタミンＤが筋肉の限界値を上げる 筋肉量の限界値は「骨」で決まる 日本人の約９割が、筋肥大や筋回復、筋代謝に深く関わる栄養素の慢性的不足に陥っているといわれます。そのひとつがカルシウムです。 2020年にお茶の水女子大学から、「東アジア諸国におけるカルシウムの摂取状況」というデータが発表され、日本人の深刻なカルシウム不足が明らかになりました。 1975年以降、日本人のカルシウムの摂