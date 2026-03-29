天下の五城が物語る戦国乱世の移り替わり！ 姫路城・彦根城・松本城・犬山城・松江城 ──それぞれの国宝天守 昨今は姫路城（兵庫県）が「世界遺産」に登録されたあと、彦根城（滋賀県）が暫定リストに掲載されたとか、松本城（長野県）が候補地として名乗りを挙げたとか、近世日本の現存する木造天守閣式城郭の話題が絶えない。いずれも天守※が国宝として認定されているのだが、ほかにも犬山城（愛知県）と松江城（島根県）