コパノリチャード（c）SANKEI 2014年の高松宮記念。初のスプリント戦参戦にして、主戦の乗り替わり、不良馬場という条件下、3馬身差の快勝でGⅠ初制覇を飾ったコパノリチャード。 同馬は5歳いっぱいで現役を引退後、種牡馬となったが、2021年を最後に乗馬に転向した。 その現在の様子を、著名な競走馬の引退後を追った『もうひとつの引退馬伝説～関係者が語るあの馬たちのその後』（マイクロマガジン社