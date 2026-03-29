ドバイWC マグニチュードに敗れるフォーエバーヤング PHOTO:Getty Images 追いかけて、追いかけても掴めなかった頂点......日本馬にとってこれがどのレースにも当てはまる形となったドバイWCデー。GⅠ4戦に挑んだ日本馬たちの健闘を振りかってみたい。 まずは日本時間28日の23時10分にスタートした芝1200mで行われるアルクオーツスプリントから。 昨年は当時8歳だったウインカ&