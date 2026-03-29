◆バスケットボールＢ１リーグ第２７節宇都宮１０４―９９レバンガ北海道（２８日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区首位の宇都宮に９９―１０４で敗れ、今季ワーストの４連敗を喫した。日本代表ＳＧ富永啓生（２５）がＢリーグキャリアハイの３６得点と奮闘するも、８クラブが出場できるＣＳ争いでは群馬に抜かれて９番手、地区順位でも５位に後退した。きょう２９日も宇都宮と対戦する。６０００人超の