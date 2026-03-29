◆パ・リーグソフトバンク６―４日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの達孝太投手（２２）が２８日、今季自身初登板となったソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発し、４回２／３を６安打５失点で初黒星を喫した。昨季８勝を挙げブレイクした次世代エース候補は、スポーツ報知に独占手記を寄せ、２年連続で行った米国自主トレでの取り組み、プロ５年目の今季への強い思いを激白した。プロ５年目がスタートしま