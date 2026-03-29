◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第８節藤枝１―１（ＰＫ２―４）札幌（２８日・藤枝サ）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ２藤枝に競り勝ち、今季初の３連勝を飾った。１―１からのＰＫ戦を４―２で制した。今季初先発のＭＦ原康介（２０）が後半１２分に先制ゴール。同２２分に追いつかれたが、ＰＫ戦ではＧＫ田川知樹（２３）が２本を止めて勝ち点２に貢献した。敵地サポーターを背にしたＰＫ戦で、田川が躍動した。２人