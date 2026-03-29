◆米大リーグレッズ―レッドソックス（２８日・米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のレッズ戦に今季初出場した。１点ビハインドの４―５の８回１死走者なしの場面でＣ・ナルバエスの代打で登場。一度もバットを振ること無く、ストレートの四球を選んだ。直後に代走ウォンが送られて交代。ベンチに戻ると、ナインからはハイタッチなどで迎えられた。