３月いっぱいで同局を退社する日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２９日、同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。番組冒頭からニュースを読み上げた岩田アナ。その後ＭＣの中山秀征が「さあ、岩田さん、きょう実は最後の『シューイチ』」と語りかけると岩田アナは「はい。最後の『シューイチ』、最後の生放送です」と答えた。さらに中山が「今、ニュースを読み終えまして