ドジャースの佐々木朗希投手（24）が28日（日本時間29日）、今季初登板に向け、ブルペン投球を行った。30日（同31日）のガーディアンズ戦で今季初登板、初先発する右腕はブルペンでプライアー投手コーチらが見守る中、投球練習を行った。制球が乱れる場面もあったが、感覚を確認するように、じっくりと38球を投じて登板に備えた。コンビを組むのは正捕手のスミスではなく、ラッシングとなる見込み。この日の試合前の会見でロ