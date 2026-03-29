「ブルージェイズ８−７アスレチックス」（２８日、トロント）ブルージェイズが土壇場で試合を振り出しに戻し、延長タイブレークで劇的なサヨナラ勝ちを収めた。「４番・三塁」で先発出場した岡本和真内野手は初回の第１打席で左前打を放つなど５打数１安打１四球で打率は・３７５となった。劇的なシーンは延長十一回だった。１死一、二塁からクレメントが左中間へサヨナラ打を放つと、スタンドは歓喜に包まれた。前日に続く