季節感あふれるスイーツがそろうコージーコーナーには、桜をテーマにした期間限定ケーキが登場しています。かわいらしい桜色のスイーツは、見た目もとてもキュートです。今回は、お花見気分を先取りできる「さくらスイーツ3選」を紹介します。ティータイムにゆったり楽しみたいケーキや、手土産にもぴったりなマドレーヌなど、桜スイーツ好きなら見逃せないものばかりですよ。口に入れたらふわっと桜が香る♡●さくらと抹茶の