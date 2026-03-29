開催：2026.3.29会場：ローンデポ・パーク結果：[マーリンズ] 4 - 3 [ロッキーズ]MLBの試合が29日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。2回表、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打って右中間スタンド