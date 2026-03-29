2026年WBCにおける韓国代表の目標は「マイアミ行きのチャーター機に乗ること」だった。韓国は決勝トーナメント進出を果たし、その目標を達成した。【写真】「言い訳に聞こえる」韓国が反応した松坂氏の侍ジャパン敗因分析無力のまま敗退した2023年大会とは異なり、今大会では日本と接戦を演じ、2009年の第2回大会以来17年ぶりとなる準々決勝行きを決めるなど、確かな成果を上げた。しかし、内容面では残念な部分も多く残った。台湾