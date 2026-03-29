現地３月31日、イングランド代表は英国遠征中の日本代表と聖地ウェンブリーで国際親善試合を戦う。この一戦を前にイングランドサッカー協会（FA）が８選手の離脱を発表。今回の３月シリーズには当初35人を招集していたなか、27人で日本戦に臨む。 同協会の公式サイトによると、離脱するのはGKアーロン・ラムズデール、DFフィカヨ・トモリ、FWドミニク・キャルバート＝ルーウィンの３人に加え、トレーニング中に負傷した