高齢化が進む日本でこれから伸びる市場はどこか？変化する消費者のニーズを敏感にくみ取り、どのようにして新たな需要を創出できるかが、多くの企業にとって大きな課題となっている。筆者によれば、その課題にいち早く応え、成果を上げた企業の代表例がセブン-イレブンだ。買い手の立場に立った、創業者・鈴木敏文氏の発想を紹介する。※本稿は、精神科医の和田秀樹『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を抜粋・編集した