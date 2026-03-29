あの夜とはまるで違った。現地３月28日にスコットランドの聖地ハムデン・パークで開催された親善試合で、日本代表とスコットランド代表が激突。84分に伊東純也が決勝点を挙げ、森保ジャパンが１−０で接戦を制した。スコットランド代表は、終盤の得点で超劇的勝利を挙げ、北中米ワールドカップ出場を決めた昨年11月のデンマーク戦以来の試合だった。４か月前はハムデン・パークが揺れ、ホームサポーターが大熱狂したが、日本