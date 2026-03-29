◇国際親善試合日本 1―0 スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）英国遠征中の日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利した。森保一監督（57）は0―0の後半32分から2トップ＆2シャドーを置く3―1―4―2の超攻撃的布陣を採用。練習でも試したことのないシステムへの変更が的中し、後半39分にMF伊東の決勝弾が生まれた。前回22年W杯カタール大会1