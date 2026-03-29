◆ 最終更新日：2026年3月28日 チームが戦いに挑む上で最も重要と言っても過言ではないのはファンの声援だろう。ホームの地ではもちろんのこと、アウェイゲームでも聞こえる声援は選手の原動力になっている。 そんなファンと選手が交流できるのがファン感謝祭。この記事では各チームのファン感謝祭の日程について紹介する。 大阪ブルテオン 日時：2026年5月20日（水）14:00～16:00 会