ソフトバンクは開幕2連勝と好発進。打線では山川が開幕1、2戦連続で本塁打を放っている。山川の開幕2試合連続弾は西武時代の19年以来7年ぶり2度目。3戦まで伸ばせば自身初となる。開幕からの最多連続試合本塁打は89年ブーマー（オ）がマークした5試合。ただ、ソフトバンクでは今季の山川を含め2試合が最多。きょうの日本ハム戦で打てば球団史上初めてだ。日本ハムの予告先発は昨年まで同僚だった有原。同投手とは自身が西武