◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）巨人との3連戦を1勝1敗に戻した阪神が連勝で開幕カード勝ち越し発進を狙う。29日先発の伊藤将は巨人戦通算16試合で7勝4敗、防御率2・52の好成績。勝てばチームは開幕カード「●○○」で勝ち越し発進。昨季も広島を相手に「○○●」で勝ち越しており、2年連続なら15、16年以来10年ぶりになる。27日の開幕戦黒星で19年から勝敗を交互に繰り返す「ヌケヌケ」状態を8