【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２８日、各地で行われ、巨人からブルージェイズに移籍した岡本はアスレチックス戦に４番三塁で出場し、５打数１安打だった。チームは延長十一回、８―７で勝利。２戦連続でのサヨナラ勝ちだった。つなぎの打撃きっちり前夜の開幕戦で２安打をマークした岡本が、この日も安打を放った。一回二死一塁、甘い真っすぐをたたいて左前へ運んだ。三回二死二、三塁の絶好機では冷静に四球