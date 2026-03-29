◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神勝利への機運をもたらしたのは初回、中野拓夢の二盗、それから三進である。ナイターでの開幕戦に敗れ、一夜明けてのデーゲームだった。前夜の沈滞ムードを断ち切る効果があった。そして先発・高橋遥人を勇気づける先取点につながった。中野は1回表1死から右前打で出た。続く森下翔太の打席。スタートを切ると予感していた。巨人先発の右腕スペンサー・ハワ