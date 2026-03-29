◇プロ野球セ・リーグ阪神2-0巨人（3月28日、東京ドーム）0-1とビハインドの場面で7回のマウンドに上がった巨人のルシアーノ投手。3月24日に支配下登録されたばかりで、これが日本プロ野球初の1軍マウンドとなりました。一人目の小幡竜平選手をレフトフライに打ちとると、郄橋遥人投手を見逃し三振に。そして、1番の近本光司選手にはチェンジアップで空振り三振と三者凡退に抑えました。「19歳でメジャーデビューしたと