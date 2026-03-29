「招き猫ミュージアム」に展示されている作品焼き物のまち・愛知県瀬戸市の「招き猫ミュージアム」には全国から集めた招き猫約7千点が収蔵されている。大正末期製造のものや故赤塚不二夫さんが人気キャラクター「ニャロメ」を描いた一点ものなど、個性豊かで貴重な作品が並ぶ。招き猫は右手でお金、左手で人を呼ぶとされる。同館を立ち上げた猫専門カメラマン板東寛司さん（75）＝新潟県村上市＝は「多面的に招き猫の魅力を感じ