■MLBブルージェイズ8×ー7アスレチックス（日本時間29日、ロジャース・センター）ブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたアスレチックス戦に“4番・三塁”で出場し、5打数1安打1四球。開幕から2試合連続安打をマークした。チームは7回、1点リードの場面で中継ぎが2者連続でピッチャー強襲ヒットを足に浴びて緊急降板、急遽マウンドに上がった投手が満塁ホームランを打たれて、一時は4点差をつけられたが、9回にA.カ