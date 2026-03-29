現在、RAM（メモリ）やストレージのコストが高騰しており、スマートフォンメーカーは厳しい状況に直面しています。そのようななか、2026年に発売されるスマホの平均的なストレージ容量は約5％増加するとの予想が報じられています。 ↑ストレージ増量もあまり喜べない（画像提供／Szymon／Unsplash）。 これは調査会社・TrendForceがレポートで発表した見通しです。2つの要因が挙げられています。 NAND型フラッシュメモリ