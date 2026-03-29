これは、知人のA子さんに聞いたお話です。結婚を機に寿退職が決まったA子さん。しかし、待っていたのは祝福ではなく、地獄のような引継ぎ期間でした。無茶な業務量に絶望する後任のB子さんと、それを見守る冷ややかな周囲……。最悪の結末かと思いきや、最後に起きた「まさかの変化」に心が温まります。 「半年で辞める人の仕事なんて余裕」……？ 始まった地獄のカウントダウン 大学卒業から実直にキャリアを積み、中堅として