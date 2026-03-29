春の訪れを感じさせる華やかな新作が【ミスタードーナツ】に登場！ 桜の風味を活かした生地をベースに、いちごの彩りを添えたラインナップは、見た目の愛らしさも抜群です。自分へのご褒美にはもちろん、手土産にするのも喜ばれそう。今回は3月下旬までの期間限定で楽しめる、特別な味わいと可愛らしいビジュアルを兼ね備えた新作ドーナツをご紹介します。 和と洋が調和する「桜もちっとドーナツ