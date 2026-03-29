「ラッパー絵描き歌」ネタで6171人の頂点に「驚きや嬉しさや安堵がごちゃ混ぜになった。初めての感情でした。でも、優勝翌日に会った先輩の一言ですぐ現実に引き戻されました……」3月21日に行われた『Ｒ‐１グランプリ』決勝戦。優勝したのは自己啓発セミナー講師やラッパーを毒気たっぷりに演じて爆笑をさらった今井らいぱち（38）だ。快挙のウラにあった秘話を明かす。「一番お世話になったのが『見取り図』さん。’24年春に上