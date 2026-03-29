韓国代表はコートジボワール代表に0-4の完敗、決定力不足が響き無得点韓国代表の主将を務めるFWソン・フンミンが、コートジボワール代表に大敗を喫した試合後にファンへ向けて謝罪の言葉を口にした。韓国メディア「インターフットボール」が報じている。ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は現地時間3月28日、イギリスのスタジアムMKで行われた国際親善試合でコートジボワールと対戦し、0-4で敗れた。試合は前半20分にオ・ヒ