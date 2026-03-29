「感謝の気持ちを持って今日プレーしたんで良かったかなと思います」日本代表は現地時間3月28日にスコットランド代表と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。普段プレーするスコットランドでのゲームでキャプテンマークを巻いたFW前田大然は、人生で初という大役に「コイントスとかも知らんし」と苦笑いしながら、森保一監督の計らいに「すごいいい経験ができたなって思います」と振り返った。普段の日本代表はMF遠藤航がキャプ