女優の山田愛奈が２９日に最終回を前に、女忍者・黒影役を演じるテレビ朝日系連続ドラマ「仮面の忍者赤影」（佐藤大樹主演、日曜・深夜０時１０分、関東ローカル）への思いを語った。初挑戦だった忍者役。台本を覚えるよりも不安だった。アクションシーンに備えて約４か月、京都撮影所で殺陣を学び、準備を続けてきた。「黒影は、忍びとして圧倒的に実力を持っていた父親から黒蝙蝠（こうもり）の術を継承した役どころなの