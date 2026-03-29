☆ロッテ―西武（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、西武＝平良昨年最下位のロッテは西武との開幕戦（２７日）をルーキー・毛利の好投もあり、３―１でものにして、２８日の第２戦も猛打爆発で１１―０で勝利。開幕から２連勝とし、早々と開幕カードの勝ち越しを決めた。２９日はエースの小島が先発予定だが、開幕カード３連勝とすると、２５年のソフトバンク３連戦に次いで、球団史上初となる開幕カード２年連続３連勝