お笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が２９日、スペシャルキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）に生出演した。この日スタートした同番組は、俳優の谷原章介がメインキャスターを務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演した。谷原、伊藤、鈴木アナがスタジオであいさつし、その中で伊藤は「遅刻のイメージがね僕、あると思うので。本当に絶対に遅刻しないようにしようって思っ