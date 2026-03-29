女優の田中麗奈（４５）が２８日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。独特な美容法を明かした。デビューから２８年。４０代となっても若々しい田中を前にＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次は「ずっと高校生だってみんな言ってましたよ」。田中は「もう４５です」と答え、レギュラー出演するタレント・島崎和歌子は「見えないねー」と感嘆した。加藤は