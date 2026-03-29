俳優の川口春奈が、きょう29日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！春の2時間スペシャル』（後7：00）に温泉同好会の“新弟子”として出演する。【番組カット】実は経験者…イッテQメンバーとボクシング対決に挑む川口春奈人気企画・温泉同好会に川口が登場すると、レギュラー陣からは「嘘だろう？」という声が上がる。しかし、川口自身は「うれしくて楽しみで来ました」「何でもやります！」「念願の『イッテＱ！』な