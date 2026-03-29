俳優の山口馬木也が28日、福井駅前・ハピテラス特設ステージで開催された「第41回ふくい桜まつり『春めぐりフェスタ』」のスペシャルトークライブに登壇。出演中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で柴田勝家役を務める山口が、初めて訪れた福井の印象やドラマの撮影秘話を語った。【画像】山口が訪れた戦国ゆかりの福井の名所福井初訪問となった山口は、「越前そば、ソースカツ丼も絶品でしたが、へしこがあまりにもおいしくて、とに