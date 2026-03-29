◇インターリーグブルワーズ ― ホワイトソックス（2026年3月28日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が28日（日本時間29日）、敵地ブルワーズ戦に「4番・一塁」で先発出場する。開幕から2戦連続本塁打の期待がかかる。ベナブル監督は試合前に本紙などの取材に応じ“4番・村上”への期待感について「特に変わらないよ。彼には、相手やラインアップの状況次第で4番から7番のどこでも打つ可能性がある