元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。自分が「活きない」展開を明かした。ゲストは2週連続でおぎやはぎの小木博明（54）。小木は同局の「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）を担当している。田中が「（相方の）矢作（兼）さんに会いたいな」と「メガネびいき」のゲスト出演を熱望すると、小木は「そう