フジテレビ日曜朝の新ニュース情報番組『SUNDAYブレイク.』が29日、放送スタートした。谷原章介、オズワルド・伊藤俊介、鈴木唯アナウンサーが、元気に第一声を発した。【写真】似てる？オズワルド・伊藤俊介＆妹の俳優・伊藤沙莉の2ショット冒頭、谷原が「『SUNDAYブレイク.』が始まりますよー！」と声をかけ、情報番組のキャスター初挑戦となる伊藤は「まだドッキリだと思っています」とボケ。伊藤は「遅刻のイメージがあ