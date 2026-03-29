お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が24日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。俳優木村拓哉（53）のYouTubeチャンネルで東京・井の頭公園を散歩したと明かした。太田と木村が井の頭公園を散歩した動画は21日に公開された。その中で太田は木村に「お前なんか振られたことないだろう？」と投げかけると、木村は「あるよ」と返答したという。太田は「マジか