お家にお客さんが遊びに来たら、ワンコがぴとっと密着しながら大歓迎して…？愛のこもった最高のおもてなしが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で23万5000回再生を突破。「いいなぁ」「私も熱烈歓迎を受けてみたい」と羨ましがる人が続出しています。 【動画：家にお客さんが来ると、犬が毎回『大歓迎』をして…最高すぎる『おもてなしの様子』】 ワンコがお客さんを大歓迎 Instagramアカウント「corgidog_elmo」に投稿されたのは