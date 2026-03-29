岡山で姿を消す115系、残る115系JR西日本が、新型の227系電車「Urara」を岡山地区に大量導入して国鉄時代の車両の置き換えを進めています。さらに山口地区では、227系電車「Kizashi」が新たに導入され、2026年夏から営業運転に就くことが報道されています。【顔が違う！】個性豊かな115系を見る（写真）こうした新型車両の導入により、国鉄型の115系電車の廃車が進んでいます。現存する115系はJR西日本の時代に手が加わり、個