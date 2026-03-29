イングランドサッカー協会（FA）は28日、FWブカヨ・サカ（アーセナル）、FWノニ・マドゥエケ（アーセナル）、MFデクラン・ライス（アーセナル）、DFジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）など合計8名がイングランド代表から離脱したと発表した。イングランドは31日に日本代表をホーム『ウェンブリー・スタジアム』に迎える。しかしFAは28日、マドゥエケとMFアダム・ウォートン（クリスタル・パレス）がウルグアイ代表