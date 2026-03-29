DF伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）は1年ぶりの日本代表でのプレーで安定感を示した。日本代表は現地時間28日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦。敵地で1−0の勝利を収めた。同試合で3バックの左に入った伊藤。ケガの影響で2025年3月25日に行われたサウジアラビア代表戦以来、1年ぶりの代表でのプレーとなったが、前半45分間で攻守に安定したパフォーマンスを